Salario minimo: Serracchiani (Pd), ‘dati chiari, italiani sono favorevoli, Meloni lo faccia per loro’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Mettiamo in fila questi dati: il 57% degli italiani è pessimista sulla propria situazione economica, rispetto a giugno sono aumentate l’inflazione e il caro prezzi, diminuiscono i contratti di lavoro a tempo indeterminato, mentre i sondaggi ci dicono che due italiani su tre sono favorevoli al salario minimo. Ma cosa aspetta la presidente Meloni a dire di sì alla proposta delle opposizioni invece di affossarla? Non lo faccia per noi, ma almeno ascolti i cittadini italiani e risponda ai loro bisogni, invece di continuare a strizzare l’occhio ai furbi e agli evasori”. Lo dichiara Debora Serracchiani della segreteria nazionale del Partito democratico.