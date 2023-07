Salario minimo: Fenu (M5s), ‘se solo questo afflato opposizioni fosse arrivato prima’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Complici le dissennate esternazioni del ministro Musumeci sul salario minimo, tratteggiato come assistenzialista, oggi registriamo con favore una rinnovata presa di posizione comune delle opposizioni a favore della misura proposta per la prima volta dal M5S. Registriamo in particolare con favore quella che sembra una definitiva messa a fuoco dell’importanza del salario minimo anche da parte di quelle forze politiche dell’attuale opposizione che in verità negli ultimi 25 anni hanno contribuito non poco a precarizzare il mercato del lavoro, dal pacchetto Treu al Jobs Act, e che nella scorsa legislatura hanno spesso messo sabbia nell’ingranaggio che avrebbe potuto portare al conseguimento dell’obiettivo del salario minimo”. Così in una nota Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze della Camera.

“Se questo afflato, oggi giustamente scatenato dalle avvilenti parole di Musumeci, fosse arrivato qualche anno prima, forse oggi saremmo molto più avanti nel garantire dignità al lavoro di più di 3 milioni di persone”, conclude il deputato pentastellato.