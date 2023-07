Roma: Pd, ‘ennesima violenza a personale, governo garantisca sicurezza’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al ferroviere aggredito lungo la tratta Roma-Aeroporto di Fiumicino, l’ennesima vittima dei numerosi casi di violenza fisica e verbale nei confronti del personale di frontline dei trasporti registrati quest’anno da nord a sud del Paese”. Così i deputati del Partito democratico Andrea Casu, Anthony Barbagallo, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut.

“Già un mese fa come gruppo del Pd alla Camera abbiamo interrogato il ministro Salvini in merito alle continue aggressioni ai danni del personale in servizio nel trasporto pubblico locale, senza però avere ricevuto alcuna risposta – continuano gli esponenti dem -. Le organizzazioni sindacali da tempo chiedono interventi mirati per affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza e assicurare a migliaia di lavoratori e lavoratrici le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento del proprio lavoro”.

“Per questo motivo vogliamo sollecitare il ministro Salvini, a cui abbiamo presentato oggi una nuova interrogazione, per sapere quali iniziative intenda assumere il governo con la massima urgenza, con il pieno coinvolgimento dei sindacati, per contrastare ogni forma di violenza a consentire al personale di svolgere in serenità e sicurezza il proprio lavoro”, concludono Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio e Morassut.