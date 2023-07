Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Basta con una Rai che fa ‘figli e figliastri’, dove si dice ‘no’ a Filippo Facci e ‘sí’ a Roberto Saviano, che non perde occasione per insultare e infangare le istituzioni di questa Nazione. È necessario quindi riflettere sull’opportunità di affidare a Saviano uno spazio in Rai perché le sue parole e le sue dichiarazioni sono incompatibili con il servizio pubblico”. Lo dichiara Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.