Pd: Schlein, ‘stop magliette congresso, confronto e ricerca sintesi’**

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Valeria Valente mi ricordava la responsabilità di lasciare allea spalle il congresso. Stefano Bonaccini” dopo le primarie “ha detto che non ci sono colori, nè magliette e questo vale anche per me. E quindi continuare a far vivere il pluralismo, moltiplicare gli spazi di confronto nella ricerca costante di sintesi. Certo è emersa una linea dal congresso ma in cosa si sta concretizzando? In battaglie che stiamo facendo mano per mano, che portiamo avanti anche grazie ai vostri saperi e le vostre competenze”. Così Elly Schlein all’iniziativa di Energia Popolare a Cesena.