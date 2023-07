Pd: Schlein, ‘siamo tutti in stessa squadra, uniti andiamo a battere la destra’**

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Ci sono troppi partiti personali in giro, noi invece rivendichiamo con orgoglio il nostro essere una comunità, con i suoi alti e bassi ma senza mai rinunciare al rispetto tra di noi e con la responsabilità di andare incontro a quelle persone che chiedono un’alternativa alla destra e chiedono soluzioni e non un capro espiatorio al giorno come fa la destra con i migranti o ora con le misure del green deal”. Così Elly Schlein all’iniziativa di Energia Popolare a Cesena.

“Noi siamo altro e dobbiamo spiegarlo bene. Io sarò sempre qui ad ascoltare, anche le critiche, ma sapendo che siamo orgogliosamente parte delle stessa squadra. Uniti, andiamo a battere la destra”.