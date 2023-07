Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Oggi è successa una cosa molto grave. La maggioranza ha bocciato il nostro emendamento al dl Alluvioni sui sub commissari e soprattuto sulla creazione di una struttura tecnica per lavorare insieme agli amministratori. La marcia indietro del governo è sbagliata. Vogliono far senza i territori, ma così si sbaglia e si fa male”. Così Elly Schlein all’iniziativa di Energia Popolare a Cesena.