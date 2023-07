Maltempo: Foti, ‘opposizioni assenti, parlano per sentito dire’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Che alcuni deputati dell’opposizione eccellano nella sola arte di divulgare false narrazioni da riservare alle agenzie e ai pochi media che le riprendono è cosa nota. La lettura di alcune dichiarazioni su quanto accaduto questa mattina in commissione Ambiente ne è la riprova. E’ pur vero che molti di loro commentano per sentito dire, essendo così interessati alle vicende dell’alluvione in Emilia-Romagna da risultare clamorosamente assenti alla seduta di oggi”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e relatore del Dl Alluvioni in commissione Ambiente.

“Tuttavia, tale è la superficialità dei pensieri – si fa per dire – espressi, da legittimare il dubbio che neppure abbiano letto il testo del decreto che criticano. E’ altrettanto vero che nel corso della odierna riunione della Commissione hanno scomodato Voltaire, Shakespeare, Tito Livio per contestare l’abolizione dei sub- commissari, individuati nei Presidenti di Regione, che, invece e per contro, l’articolo 20-ter, comma 9, istituisce. E già questo scivolone attesta ignoranza al riguardo. Come se non bastasse, lamentano inoltre l’esclusione degli enti locali e delle province da ogni processo di consultazione con il Commissario straordinario, all’evidenza ignorando che l’articolo 20-quater istituisce la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori alluvionati, con la presenza, tra gli altri, dei Presidenti delle Regioni, dei sindaci metropolitani, di un rappresentante dell’Unione delle Province e di uno dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia”.

“L’opposizione, non potendo più cianciare sulla scarsità di risorse a disposizione nel decreto, pari ad oltre 4 miliardi di euro, cerca pateticamente di buttarla in caciara per l’abolizione di un comma dell’articolo 23-ter, conseguente la segnalazione della Ragioneria dello Stato, rispetto a cui proprio il Pd ha presentato un emendamento soppressivo del primo periodo di esso. Ma l’opposizione c’è o ci fa?”.