Mafia: Donzelli (Fdi), ‘non prendiamo lezioni da chi ha archiviato inchiesta mafia e appalti’

Palermo, 21 lug. (Adnkronos) – “Non prendiamo lezioni da parte di ex magistrati che oggi sono in politica, che quando Borsellino era morto da poche ore archiviavano l’inchiesta mafia-appalti”. E’ quanto dice il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli (Fdi) intervenendo al convegno ‘Parlate di mafia’. Il riferimento di Donzelli è al senatore del M5S Roberto Scarpinato, ex Procuratore generale di Palermo. Nel 1992, nel periodo delle stragi, Scarpinato era titolare dell’inchiesta Mafia e appalti. E fu lui con il collega Guido Lo Forte a chiedere l’archiviazione dell’indagine, poi accolta, dopo la strage di via D’Amelio. Anche se Scarpinato, sentito durante il processo depistaggio su via D’Amelio, aveva ribadito: “L’inchiesta mafia-appalti del febbraio 1991 è un’indagine in progresso con vari atti. Dire che l’inchiesta è stata archiviata è una falsità indegna”. E ancora: “L’indagine ebbe vari momenti. Prima fu assegnato a tutti i membri del pool antimafia. Poi si fece il rinvio a giudizio dei sette che erano stati arrestati, i primi a giugno 1991 ed i secondi a gennaio 1992. Il rinvio a giudizio è di maggio 1992. Dopo vi fu uno stralcio sulla parte più importante dell’inchiesta: appalti di mille miliardi di lire, gestiti dalla Sirap. Lo stralcio è del giugno 1992. Restava una parte residuale con alcuni personaggi nei cui confronti non erano ancora stati acquisiti sufficienti elementi per un rinvio a giudizio”.