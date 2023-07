Le cessioni per sbloccare il mercato. Che è fermo non perché il Benevento abbia la necessità di sapere in quale categoria giocherà (con ogni probabilità sarà in Serie C, ma sul fronte riammissione in B la società resta vigile), quanto più che altro per l’urgenza di razionalizzare la rosa, per usare un termine tanto caro agli addetti ai lavori. In sintesi: c’è bisogno di piazzare gli esuberi, innanzitutto, e poi di definire le situazioni dei giocatori considerati in bilico. L’orizzonte è stato tracciato da tempo da Marcello Carli che in questo momento ha lo spazio per aggiungere solo un difensore centrale all’organico.

