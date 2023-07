G8: Fratoianni, ‘buone ragioni per cui inondammo Genova nel 2001 sono ancora tutte lì’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Sono passati 22 anni da quei giorni del 2001. A Genova erano i giorni della contestazione globale ai grandi della terra, che trascinavano il mondo in un incubo fatto di dominio del mercato, guerra, devastazione ambientale. Avevamo due certezze: loro erano solo otto, noi sei miliardi. E l’altra certezza è che le loro logiche, la loro ideologia avrebbe fatto diventare il futuro una costante minaccia, tranne che per i super ricchi e potenti”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“‘Generazione Genova’. Ci chiamavano così i giornalisti. E avevano ragione. – prosegue l’esponente dei rossoverdi – Genova faceva paura, tanto che finì con Carlo sull’asfalto, la repressione nella scuola Diaz e il massacro alla caserma Bolzaneto”. “Ma Genova non finirà mai. Perché le buone ragioni con cui abbiamo inondato quelle strade sono ancora tutte lì. Ed è per quelle ragioni che ancora oggi facciamo politica”, conclude Fratoianni.