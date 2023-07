Autonomia: Zaratti (Avs), ‘da Fontana bassezze inaccettabili’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Attilio Fontana è presidente di una importante regione italiana e non dovrebbe permettersi queste bassezze. Provando a accusare di vigliaccheria chi si schiera contro il progetto Spacca-Italia di Calderoli non fa che rafforzare le nostre ragioni e la consapevolezza di una manovra politica osteggiata da moltissimi amministratori perché destinata a mettere definitivamente in crisi l’unità del Paese”. Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, che poi conclude dicendo che “dopo il Risorgimento e la Resistenza, ci vuole un bel coraggio, o meglio dire irresponsabilità, nel voler spaccare l’Italia”.