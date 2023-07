Anarchici: Lai (Pd), ‘Donzelli torna a manganellare’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Dopo aver ritrattato le sue affermazioni davanti al giurì della Camera dei deputati, Donzelli ritorna al precedente spartito sfascia tutto affermando che rifarebbe tutto ovvero usare segreti d’ufficio, per i quali sta sotto indagine il suo collega sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri Delmastro, per ‘manganellare’ i deputati dell’opposizione, per attribuire vicinanze alla mafia e al mondo anarchico. Vediamo se Meloni lo richiamerà al silenzio o preferirà guardare altrove, come ormai avviene spesso”. Lo dichiara Silvio Lai, deputato del Partito democratico.