Ucraina: Peskov, ‘grande preoccupazione per aumento dispiegamento militare Polonia’

Washington, 20 lug. (Adnkronos) – Il Cremlino ha avvertito che l’aumento del dispiegamento militare della Polonia al confine con la Bielorussia è motivo di “grande preoccupazione” per Mosca. Il portavoce presidenziale Dmitri Peskov ha sottolineato che “è un dato di fatto che c’è una maggiore aggressività da parte della Polonia, un atteggiamento ostile nei confronti della Bielorussia e della Russia, che è motivo per prestare molta attenzione”.

Peskov ha spiegato che Minsk e Mosca continuano a lavorare per garantire la loro sicurezza e ha precisato che l’aumento dispiegamento militare polacco è dovuto alla presenza di mercenari del gruppo Wagner in Bielorussia. Varsavia ha dichiarato all’inizio di luglio che avrebbe inviato 500 agenti di polizia per rafforzare la sicurezza al confine con la Bielorussia di fronte al crescente passaggio di migranti e alla possibilità di minacce da parte del gruppo Wagner.