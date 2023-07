Ucraina: Australia impone sanzioni contro 35 organizzazioni russe

Canberra, 20 lug. (Adnkronos) – L’Australia ha imposto sanzioni nei confronti di 35 organizzazioni nei settori della difesa, della tecnologia e dell’energia della Federazione Russa, oltre che di 10 persone provenienti da Russia e Bielorussia. “Le sanzioni imposte sono dirette contro entità e individui di importanza economica e strategica per la Russia”, si legge in una dichiarazione dall’assistente del ministro degli Esteri Tom Watts.

L’elenco delle sanzioni comprende società russe che forniscono tecnologie avanzate, elettronica e attrezzature alle forze armate del paese, sono impegnate nell’energia nucleare e nell’estrazione di risorse artiche. Sono inoltre rivolte verso le maggiori imprese di difesa della Federazione Russa, tra cui il produttore di elicotteri militari Russian Helicopters e il suo ceo Nikolai Kolesov.

Sono state imposte sanzioni anche contro il primo vice primo ministro Andrei Belousov e il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko. L’elenco delle sanzioni include anche “ufficiali militari bielorussi di alto rango”. Secondo l’Australian Foreign Office, le misure restrittive sono state prese in stretto coordinamento con i partner internazionali. “Le sanzioni di oggi sottolineano l’impegno dell’Australia a collaborare con i partner per mantenere la pressione sulla Russia e su coloro che la sostengono”, ha affermato il ministro Penny Wong.