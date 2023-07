Tumori: Gadda, ‘dieta mediterranea alleata per prevenire patologie’

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “La dieta mediterranea è un patrimonio immateriale dell’umanità. Non è solo un insieme di alimenti ma soprattutto un modello, anche culturale”. Così Maria Chiara Gadda di Italia Viva alla conferenza stampa organizzata alla Camera dal titolo ‘Dieta mediterranea e tumori” alla presenza di diversi esperti che hanno riportato dati su quanto le due cose siano collegate. “Sono tantissime le patologie che la dieta mediterranea può aiutare a prevenire, innanzitutto l’obesità”, ha sottolineato Gadda.

Alla conferenza hanno partecipato Ugo Cappellacci di Fi, Catello Vitiello ex-parlamentare Iv, la dottoressa Maria Rosaria Boccia, presidente Fashion Week Milano Moda, la dottoressa Flavia Correale, medico dietologo, il dottor Carmine Coppola, direttore dell’Uoc di medicina interna dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e lo chef stellato di Torre del Saracino, Gennaro Esposito.

“Finalmente -ha detto lo chef Esposito- si sta capendo che occorre lavorare insieme, tutti noi facciamo un pezzo di lavoro attorno al cibo. Io in questo progetto che ho sposato, ho cercato di portare la mia esperienza. E’ possibile fare alta cucina senza dover caricare troppo e senza utilizzare cibi estremamente raffinati” che non fanno bene all’organismo. “La dieta mediterranea è un investimento e la prevenzione riduce il livello di rischio di tante patologie sempre più presenti nella società”, aggiunge Gadda. Ed è anche “conveniente”, come ha spiegato la dottoressa Correale: “Con l’introduzione della dieta mediterranea si potrebbero risparmiare fino al 30 per cento delle spese sanitarie”.