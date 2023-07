Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Perdiamo milioni dalla comunità europea per incapacità del governo Meloni. Cinquecento milioni di euro del Pnrr. Soldi che non rivedremo più. Che servivano per portarci nel futuro. Sono la banda del buco”. Così Sandro Ruotolo della segreteria nazionale del Partito Democratico.