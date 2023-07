Cercasi consigliere. In prestito? No! Trattasi di trasferimento definitivo, di andata senza ritorno. Non siamo al consi-mercato, ma ad un’altra variazione della geografia consiliare, innescata dallo spostamento di Gerardo Giorgione nel gruppo Misto, dopo aver lasciato la “Lista Mastella” di cui era capogruppo. Oltre a lui, il gruppo era composto da Rosario Guerra e Marika Mignone ma, è stato appurato, non sono sufficienti al permanere del gruppo.

