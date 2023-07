Brutto incidente stradale quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri, alle ore 17:30 circa, lungo la strada statale Appia al confine tra i territori comunali di Forchia e di Arienzo. Per motivi che sono in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine accorse, sono entrati in collisione un motociclista ed una vettura.

