Il Benevento ha deciso di giocarsi le sue carte per riconquistare quella Serie B persa con la dolorosa retrocessione di pochi mesi fa. Il club di via Santa Colomba ha presentato domanda di riammissione in cadetteria: una decisione nata in seguito al caos generato dalle iscrizioni che coinvolge non solo la Serie B ma anche la C e che vede spettatore interessato proprio il Benevento.

