Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Dal prossimo voto in Spagna, potrebbero arrivare brutte notizie per Giorgia Meloni. La vagheggiata alleanza con i sovranisti di Vox è sempre più indigesta per i popolari. Se fallirà a Madrid, il connubio innaturale è destinato a scomparire prima delle elezioni europee del 2024. In questo caso il governo italiano resterà un unicum in Europa”. Lo afferma l’eurodeputato di Italia viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.