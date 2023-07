Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “La grazia concessa a Patrick Zaki è una notizia che ci rende felici e orgogliosi per il lavoro diplomatico compiuto dal governo Meloni”. Lo dichiara Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia. “Questo risultato conferma il rinnovato ruolo che l’Italia è attualmente in grado di rivendicare nell’area mediterranea e in Africa, oltre all’orientamento valoriale che guida la nostra politica estera, basato sulla libertà e sul rispetto dei diritti”, conclude.