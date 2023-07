Cinema: con sciopero a Hollywood crolla produzione, mai così bassa da inizio Covid**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – La produzione cinematografica e televisiva di Los Angeles scende ai minimi mai visti dall’interruzione dell’era Covid-19. Quasi 80 giorni dopo uno sciopero ad oltranza in vista e un altro che è appena iniziato, la produzione cinematografica a Los Angeles è crollata e probabilmente continuerà ad affondare. E’ l’analisi del sito specializzato americano The Hollywood Reporter che cita i dati di FilmLa.

Il calo nel secondo trimestre di quest’anno segna, secondo quanto riportato, il sesto calo di produzione trimestrale consecutivo, che è stato aggravato dallo sciopero degli scrittori in corso e non include i titoli bloccati dall’interruzione del lavoro dei membri di Sag-Aftra. Le riprese per programmi tv, che guidano la maggior parte delle riprese nella zona, hanno visto il calo più ripido. “La Grande Los Angeles è l’epicentro nordamericano della produzione televisiva sceneggiata”, ha dichiarato il presidente di FilmLA Paul Audley in una nota. “Tra non molto, la chiusura di questo settore si farà sentire in ogni angolo dell’economia regionale”.

A solo un mese dall’inizio del trimestre, i membri della Writers of Guild of America hanno scioperato per la prima volta in 15 anni. Diverse produzioni sono state messe in pausa a causa delle interruzioni dovute alla mancanza di showrunner o scrittori sul set e ai picchettaggi sindacali. Le riprese a Los Angeles e New York sono state fortemente coinvolte, con gli scrittori che hanno interrotto la maggior parte delle riprese in quelle aree al di fuori di pochi eletti. Ora che gli attori si sono uniti agli scrittori, la produzione in tutto il Paese si è interrotta.

Il trimestre iniziato ad aprile e terminato a giugno ha visto un totale di 6.566 giorni di riprese, secondo FilmLA. La cifra rappresenta un calo di circa il 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. All’epoca, le riprese a Los Angeles si sono stabilizzate leggermente al di sopra dei livelli pre-pandemia dopo aver registrato tre record trimestrali consecutivi di tutti i tempi a causa di un arretrato di titoli bloccato dalle interruzioni del Covid-19. “L’ultima volta che i livelli di produzione sono stati così bassi, eravamo nel bel mezzo di una pandemia globale”, ha detto Audley. “Le famiglie e le imprese colpite allora vengono nuovamente messe alla prova oggi, prestando urgenza al momento per sostenere le carriere creative”.

Prima che tutta la produzione televisiva con sceneggiatura andasse in pausa, i titoli girati nell’ultimo trimestre includevano Grey’s Anatomy (Abc), S.W.A.T. (Cbs), The Old Man (Fx), Good Trouble (Freeform), Interior Chinatown (Hulu) e How to Be a Bookie (Hbo Max). Quando gli scrittori hanno scioperato nel 2007, l’impatto economico dell’interruzione del lavoro di 100 giorni è stato di circa 2 miliardi di dollari (2,8 miliardi nel 2023), secondo il Milken Institute. Quella cifra è destinata a salire alle stelle ora che le produzioni saranno ulteriormente bloccate dallo sciopero degli attori. “C’è molto in gioco per i membri di Wga e Sag-Aftra” così come per la “catena di approvvigionamento delle piccole imprese da cui dipendono le riprese future”, ha concluso il presidente di FilmLA.