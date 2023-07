Calcio: Neymar, ‘ho pensato di lasciare Nazionale brasiliana dopo Mondiale in Qatar’

Parigi, 20 lug. (Adnkronos) – La star del calcio brasiliano Neymar ha ammesso di aver pensato al ritiro dalla nazionale dopo i deludenti Mondiali in Qatar dello scorso anno. “Onestamente, non volevo tornare dopo il Mondiale. Ma ho cambiato idea. Perché ho sempre fame. Non si trattava del dolore di essere sconfitto, ma di vedere la mia famiglia soffrire molto”, ha detto allo streamer brasiliano Casimiro in un’intervista. Neymar ha confessato che dopo che il Brasile è stato eliminato dalla Croazia ai rigori nei quarti di finale, ha pianto per “circa cinque giorni consecutivi.

“Fa molto male, perdere il proprio sogno. Avrei preferito non segnare il gol, finire la partita 0-0 e poi perdere ai rigori”, ha detto Neymar che ha sbloccato la situazione nei tempi supplementari, ma la Croazia ha trovato il pareggio. L’attaccante ha detto che “spera” di continuare a giocare per il Paris Saint-Germain nella prossima stagione e che finora non ha sentito nulla che indichi altro. “Ho un contratto con il Psg. Mi sento bene, anche se non c’è molto amore trame i tifosi. Ci sarò, con o senza amore”, ha detto Neymar che non gioca da febbraio, quando si è infortunato alla caviglia. A marzo, i tifosi del Psg si sono riuniti davanti a casa sua e gli hanno gridato di lasciare il club.