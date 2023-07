Ucraina: Zelensky, ‘obiettivo terrore russo non siamo solo noi, lo sono tutti’

Kiev, 19 lug. (Adnkronos) – “L’attacco terroristico russo di oggi a Odessa dimostra che l’obiettivo non è solo l’Ucraina e non solo la vita della nostra gente. Nei porti attaccati oggi è immagazzinato circa un milione di tonnellate di cibo. Questo è il volume che avrebbe dovuto essere consegnato ai paesi consumatori in Africa e in Asia molto tempo fa”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Il terminal portuale che ha sofferto maggiormente il terrore russo di ieri sera aveva al suo interno 60mila tonnellate di prodotti agricoli, che dovevano essere spediti in Cina – ha aggiunto Zelensky – Tutti sono colpiti dal terrore russo. Tutti nel mondo dovrebbero essere interessati ad assicurare la Russia alla giustizia”.