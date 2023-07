Spagna: oggi dibattito a tre, Feijo assente, socialisti temono sia un rischio

Madrid, 19 lug. (Adnkronos) – A quattro giorni dal voto in Spagna, questa sera dibattito elettorale tv iche sarà però un duello a tre, con Alberto Nunez Feijoo, indicato dai sondaggi come il favorito nelle urne, che sarà assente. Il leader dei popolari si è rifiutato di partecipare, affermando che il format ideato dalla Rtve – cioè lo scontro tra lui, il premier socialista Pedro Sanchez, la vice premier e leader di Sumar Yolanda Diaz e il leader di Vox Santiago Abascal – è “un modello incompleto”.

Feijo chiedeva che partecipassero anche i leader dei partiti catalani e baschi, Bildu, Erc e Pnv, per mostrare visivamente la dipendenza di Sanchez dai nazionalisti. Alla richiesta, la televisione pubblica ha realizzato un dibattito a 7 ma con i portavoce parlamentari dei partiti, e alla fine Feijoo, che ha incassato un vantaggio elettorale dopo il faccia a faccia con Sanchez la scorsa settimana, diserterà l’appuntamento di questa sera.

L’assenza del diretto avversario viene vissuta come un’occasione ma anche con apprensione a casa socialista, dove si continua a sperare in una rimonta delle ultime ore sui pronostici negativi: “Sanchez ha più da perdere che da guadagnare, il rischio è che sembri il dibattito degli sconfitti”, riferiscono fonti del partito al El Mundo, sottolineando che l’assenza del leader Pp “condizionerà tutto”. Ma c’e’ anche chi, con più ottimismo, pensa che lo scontro con il leader di Vox, che potrebbe essere l’alleato di coalizione di Feijoo, “ci permetterà di contrastare il modello dell’estrema destra”.