Salario minimo: Sarracino, ‘incomprensibile ostinazione maggioranza’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’ostinazione con cui la maggioranza si oppone alla nostra proposta per il salario minimo è davvero incomprensibile. Pensano di fare un torto alle opposizioni ma in realtà lo fanno a milioni di lavoratrici e lavoratori. Martedì continuerà in commissione lavoro la battaglia del Pd e delle opposizioni contro il lavoro povero e per una giusta retribuzione. Continuiamo a chiedere che la maggioranza ritiri l’emendamento soppressivo consentendo così di entrare nel merito di una proposta che noi riteniamo essere condivisa dalla maggioranza degli italiani”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.