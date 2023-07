Pd: Bonaccini, ‘indebolendo Schlein taglieremmo ramo su cui siamo seduti’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Se indebolissimo Elly Schlein taglieremmo il ramo su cui siamo seduti”. Lo ha detto, in collegamento con ‘Agorà’ su Rai Tre, il presidente del Pd e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L’esponente dem ha poi aggiunto: “Non ho mai partecipato a correnti in vita mia e non intendo costruirne una, non perché siano un male, ma perché negli ultimi anni sono diventate inutili alla dialettica nel partito plurale”. E a proposito della due giorni di ‘Energia Popolare’ in programma sabato e domenica a Cesena, Bonaccini ha ribadito la sua intenzione di “dare un contributo di idee al Pd, che ha bisogno di un’identità molto forte per costruire un’alternativa a questa destra. Nessuno – ha rimarcato il presidente del Pd – può venire a insegnare a me cosa vuol dire essere unitari”.