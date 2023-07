Napoli: controlli ad Arzano, sequestrato alloggio occupato abusivamente

Napoli, 19 lug. – (Adnkronos) – Ad Arzano (Napoli) i Carabinieri della locale tenenza, durante un controllo disposto dalla compagnia di Casoria, hanno eseguito un sequestro preventivo di un alloggio popolare nel Rione 167. I militari hanno constatato che ignoti avrebbero danneggiato la porta d’ingresso dell’appartamento verosimilmente per stabilirsi abusivamente e quindi senza avere i requisiti previsti dalla legge. Durante i controlli, i Carabinieri della tenenza di Arzano hanno accertato che in un altro appartamento marito e moglie avevano creato un allaccio abusivo alla corrente elettrica, per questo motivo i due sono stati denunciati. La posizione dei coniugi è al vaglio dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, anche in relazione al possesso dei previsti requisiti per l’occupazione di quell’abitazione. L’attività si inserisce nell’ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri di Arzano negli ultimi anni sulle edilizie popolari. Poco meno di un anno fa i militari hanno scandagliato i 72 alloggi di edilizia popolare della “167” denunciando all’autorità giudiziaria di Napoli Nord diverse persone.