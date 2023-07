Egitto: Magi, ‘notizia straordinaria per Zaki, ma governo chieda collaborazione sul caso Regeni’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Una notizia straordinaria, davvero, che ci rende felici e soddisfatti”, inizia così Riccardo Magi, deputato e segretario di +Europa, al presidio a Roma organizzato da Amnesty International per Patrick Zaki. L’ex radicale, però, afferma anche altro, ovvero che “adesso chiediamo al governo di porre al presidente al-Sisi, al regime egiziano il caso del processo su Giulio Regeni, sulla sua morte”. “E’ necessario che questo processo vada avanti, perché la procura di Roma vada a ricostruire i reati assolutamente gravi – continua -. Non dimentichiamoci che in Egitto ci sono arresti di massa, e quindi l’attenzione sulla tutela dei diritti umani deve essere alta. Oggi è un giorno di gioia, ma anche un giorno in cui avere energie per continuare a lottare per i diritti umani”.

“Io non credo che la grazia a Zaki sia servita a farci stare in silenzio su Regeni. Credo che, in passato, diversi governi italiani non abbiano posto come una priorità sul tavolo dei dialoghi e delle interlocuzioni con il governo egiziano sul caso Regeni. E credo che questo vada fatto, a maggior ragione oggi che c’è un lavoro della procura di Roma che potrebbe portare a un processo, all’accertamento della verità e a fare finalmente giustizia”, conclude Magi.