Egitto: Della Vedova, ‘grazia per Zaki bellissima notizia, non cambia giudizio su regime’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “La grazia per Zaki è una notizia bellissima, straordinaria. Siamo felici per lui. Questa felicità, ovviamente, non cambia il giudizio politico sulla sua carcerazione, condanna e detenzione arbitraria e non cambia il giudizio sul regime. E’ proprio dei dittatori comminare pene per reati inesistenti e mostrare subito dopo il volto finto benevolente della grazia. Detto questo, è il momento della felicità per Zaki, per l’Italia, i governi hanno lavorato molto per tenere alta l’attenzione su questo caso, per seguire il processo con un monitoraggio fatto dai diplomatici. E’ una giornata straordinaria per Zaki, per i suoi famigliari perché sarà per lui possibile ritornare alla vita libera e anche in Italia”. Lo dice Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, durante il presidio a Roma di Amnesty International per Patrick Zaki.

“Sul piano generale, non dobbiamo scambiare questi gesti di finta benevolenza degli autocrati che cancellano la libertà e lo Stato di diritto, quei principi basilari della giustizia, e quindi questo gesto del regime di al-Sisi non vale un’apertura di credito nei loro confronti”, conclude Della Vedova.