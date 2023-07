Crosetto: “Serve passaggio culturale della politica, fare insieme le cose”

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Le cose che facciamo dobbiamo farle “tutti insieme”, per questo serve un passaggio culturale della politica”, perché noi, “in questa guerra fra Guelfi e Ghibellini in questi anni non siamo riusciti a fare niente”. A dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo all’evento ‘Italia, Europa, Mediterraneo’ promosso questo pomeriggio a Roma, dalla Fondazione MedOr presieduta da Marco Minniti. “In un mondo interconnesso bisogna prevedere il futuro” e anche dal punto di vista industriale serve un cambio di passo, “non si può essere leader in tutto”, ha argomentato il ministro Crosetto.