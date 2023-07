Borsellino: Lollobrigida,’ferita che ha squarciato anima nazione’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Una ferita che squarciò l’anima dell’intera Nazione. Nel giorno dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, ricordiamo Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Ricordiamo il loro coraggio, la loro determinazione, il loro credere in un’Italia e un mondo libero dal cancro mafioso. Come ogni 19 luglio, come ogni giorno: non dimentichiamo”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in occasione dell’anniversario dell’attentato costato la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorsa.