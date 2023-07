Ucraina: Zacharova, ‘nuove sanzioni di Londra dimostrazione di sfacciata ipocrisia’

Mosca, 18 lug. (Adnkronos) – Le nuove sanzioni di Londra contro i cittadini e le organizzazioni russe “non sono altro che uno spettacolo di sfacciata ipocrisia, qualcosa che è diventato un segno distintivo della politica estera di Londra”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo cui nessuna “convulsione sanzionatoria” può aiutare Londra a costringere la Russia a cambiare rotta. “Il compito e gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno pienamente raggiunti”, ha sottolineato.

“Dimostrando una falsa ‘preoccupazione per i bambini’ – ha aggiunto – Londra continua a dimostrare un cinismo senza precedenti e a fornire armi letali al regime di Kiev, che le usa contro i civili e le infrastrutture civili nel Donbass, nelle regioni di Zaporozhzhia e Kherson, nella Repubblica di Crimea e altre regioni russe, proiettili e missili britannici uccidono, paralizzano e rendono orfani i bambini che presumibilmente ‘difende. Londra è complice di questo e di altri crimini del regime di Kiev e non sfuggirà alla sua responsabilità”.

Il Foreign Office del Regno Unito ieri ha annunciato sanzioni contro 13 cittadini russi e il centro internazionale per bambini Artek in Crimea. Le restrizioni, che includono il divieto di ingresso e il congelamento dei beni, riguardano il ministro dell’Istruzione Sergey Kravtsov, il ministro della Cultura Olga Lyubimova, il governatore della regione di Kamchatka Vladimir Solodov, il governatore della Repubblica di Adygeya Murat Kumpilov e il capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Kharkov, Vitaly Ganchev.