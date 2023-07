Ucraina: Yermak, ‘droni russi con componenti occidentali, necessari controlli’

Kiev, 18 lug. (Adnkronos) – Un drone russo abbattuto su Mykolaiv la scorsa notte è stato realizzato con parti provenienti da paesi occidentali e asiatici. Lo ha dichiarato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andrii Yermak. Il drone è uno dei quattro abbattuti su Mykolaiv nelle prime ore di oggi.

Yermak ha pubblicato su Telegram un’immagine del motore del drone Shahed di fabbricazione iraniana con la scritta “Made in Ireland” chiaramente visibile sul carburatore. “I russi spesso cancellano i numeri di serie delle componenti straniere”, ha aggiunto, pubblicando una seconda immagine dei componenti interni del drone in cui il numero di serie era stato rimosso.

Yermak ha chiesto nuove sanzioni e controlli rafforzati: “Se i nuovi ‘Shahed’ e i missili ora hanno componenti occidentali o asiatici, non ci sono abbastanza restrizioni. Anche le aziende produttrici non possono accettare che i loro componenti siano presenti in armi che uccidono persone”.