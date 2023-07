Ucraina-Russia, raid con droni e missili su Odessa e Mykolaiv

Mosca, 18 lug. (Adnkronos) – Raid russo su Odessa. Il portavoce del quartier generale delle operazioni dell’amministrazione regionale, Sergei Bratchuk, ha denunciato che la notte scorsa “la Federazione russa ha lanciato un missile e attaccato con droni iraniani ‘Shahed'” la città portuale nel sud dell’Ucraina, “attualmente stiamo raccogliendo le informazioni sulle conseguenze di questo attacco terroristico”. Secondo Bratchuk, le forze ucraine sono riuscite ad abbattere tre droni da attacco e altri sei da ricognizione.

Come si legge sul kyivindependent.com le forze russe hanno lanciato attacchi di droni anche sugli oblast di Mykolaiv e Kherson durante la notte del 18 luglio, secondo l’aggiornamento del Comando operativo meridionale.

Respinto un attacco con droni sulla Crimea. Lo ha riferito il governatore della regione annessa dai russi, Sergei Aksenov, mentre il ministero della Difesa di Mosca ha precisato che “le forze di difesa aera hanno abbattuto 17 aerei senza pilota, mentre 11 sono stati eliminati grazie alla guerra elettronica”. Aksenov, assicurato che non ci sono state vittime, ha ringraziato i militari e ha chiesto ai residenti di mantenere la calma.

Ieri, due persone erano morte in un attacco contro il ponte di Kerch, che unisce la Crimea al territorio russo, definito di natura “terroristica” dal presidente russo Vladimir Putin e attribuito da Mosca alle forze ucraine.

Intanto è stato parzialmente riaperto al traffico il ponte di Kerch, in Crimea, . Lo ha comunicato poco dopo la mezzanotte locale il vice premier russo Marat Khusnullin, secondo cui è stata riaperta una corsia, dopo che un’ispezione iniziale delle campate “ha confermato che le condizioni permettono il flusso del traffico”.