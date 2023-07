Strage Erba: difesa Romano, ‘anomalia grave che revisione non valutata da Brescia’

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – “L’istanza di revisione presentata dal pg di Milano Cuno Tarfusser deve essere valutata dalla corte Appello di Brescia, le loro beghe non ci competono. La procuratrice generale Francesca Nanni può non condividerla o vistarla, ma non vuol dire che non debba essere valutata a Brescia, anzi è questo che dice il codice di procedura penale che supera un regolamento interno”. Fabio Schembri, da sempre difensore dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage di Erba, interviene sullo stallo e la lotta, tutta interna alla procura generale nata a fine marzo.

Tarfusser, come riporta il Corriere della Sera, è finito sotto procedimento disciplinare per aver “violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio” avendo depositato di propria iniziativa in cancelleria la richiesta di revisione della condanna definitiva dei due ergastolani, “in palese violazione del documento organizzativo dell’ufficio” che assegna all’Avvocato generale e al procuratore generale “la facoltà di richiedere la revisione di sentenze” qualora sopravvengano nuove prove dell’innocenza.

“Il pg Tarfusser ha depositato un’istanza di revisione e – spiega l’avvocato Schembri all’Adnkronos – sarebbe un’anomalia grave, incredibile, che quella istanza non venisse valutata da chi è competente, cioè dalla corte d’Appello di Brescia. Sarebbe anomalo che qualcosa impedisse che quella richiesta finisca a Brescia e per questo monitoreremo. Non vogliamo far aspettare all’infinito i nostri assistiti, ma è nostro dovere vigilare su quella istanza: noi presenteremo la nostra, ma quella del pg Tarfusser esiste, è depositata, non può essere ‘ritirata’ e ci attendiamo che vada a Brescia”. Di fatto dal 31 marzo scorso la richiesta di revisione firmata da Tarfusser non ha mai lasciato Milano.