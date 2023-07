Schillaci, ‘obesità e diabete sempre più precoci, agire su giovani’

Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute) – “Obesità e diabete presentano un andamento preoccupante, non solo perché interessano un’ampia parte della popolazione, ma anche perché l’età di insorgenza è sempre più precoce. In Italia l’obesità è aumentata purtroppo in maniera rilevante negli ultimi 25 anni soprattutto nelle regioni meridionali. Ecco perché dobbiamo promuovere strategie a tutti i livelli – nazionale, regionale, locale – per incoraggiare scelte e comportamenti adeguati lungo tutto il corso della vita, in modo da ridurre il carico delle malattie croniche non trasmissibili, e dobbiamo farlo con un approccio integrato che coinvolga le politiche educative, economiche e industriali, incluso il settore agroalimentare”. E’ il monito del ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto all’assemblea nazionale della Coldiretti.

“C’è ancora una quota di popolazione che non aderisce alla dieta mediterranea – avverte – Dobbiamo recuperare e valorizzare questo modello specialmente tra i giovani, che tendono a preferire cibi trasformati. E’ prioritario ripartire dalla scelta e promozione di alimenti sani e nostrani e per questo da subito ci siamo attivati con campagne di sensibilizzazione per incoraggiare corretti stili di vita”.