Salario minimo: Schlein, ‘destra non sente rumore di chi non vota?’

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Pensiamo che vadano limitati i contratti a termine, sarebbe un salto di qualità per questo paese. Non lo sentite quanto fa rumore il silenzio di chi non entra più in cabina elettorale? In quel 50% e passa che non vota più ci sono soprattutto le fasce di reddito più basse. E’ questo il motivo per cui è importante ritirare l’emendamento soppressivo e fare una discussione nel merito con noi che questa proposta l’abbiamo presentata”. Così Elly Schlein in commissione Lavoro alla Camera.

“Penso, cara maggioranza e cari colleghi, che interessi a tutti perchè continua ad aumentare la percentuale di astensione e aumenta tra le persone in condizione di povertà che hanno smesso di crederci, a noi e a voi”.