Le temperature sono troppo alte, e la fase di sperimentazione almeno per il momento va in archivio. Dal 2 luglio a Paduli è entrata in vigore un’ordinanza del sindaco Mimmo Vessichelli che individuava una nuova sede del mercato. Una soluzione tuttavia risultata impraticabile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia