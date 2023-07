“Chiuso per gestione inadeguata. Sarebbe meglio che i pazienti del Pronto soccorso dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento trovassero un cartello con questa dicitura anziché doversi affidare alla fede o alla buona sorte per poter riportare a casa i propri cari vivi, così come ha raccontato nelle scorse ore la donna che ha chiesto assistenza per il marito giunto in codice rosso”. È il segretario generale della Cisl Fp Irpinia Sannio, Massimo Imparato, a lanciare la provocazione alla Regione Campania e alle autorità competenti.

