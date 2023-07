Omicidio Thomas Bricca, due arresti. Pm: “Ucciso per scambio di persona”

Frosinone, 18 lug. – (Adnkronos) – Due persone sono state arrestate per, il diciannovenne di Alatri assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa. Si tratt di padre e figlio.

Il 18enne è stato ucciso per una scambio di persona e sarebbero stati sparati almeno 2 colpi, afferma il procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero durante una conferenza stampa in Procura dopo l’arresto di due indagati di R.T. di 47 anni e M. di 22.

“E’ stato ucciso nel corso di un contrasto tra due bande per uno scambio di persona. Indossava un giubbino bianco come il reale obiettivo dell’agguato”, ha aggiunto Guerriero.

“Vi sono alcuni numeri per comprendere la vastità degli accertamenti effettuati che hanno consentito l’immissione delle due ordinanze nei confronti dei responsabili di questo omicidio: l’informativa finale dei Carabinieri è di oltre 900 pagine, la richiesta custodiale redatta dalla Procura sono 300 pagine e l’ordinanza del gip è di altrettante 300 pagine. – ha sottolineato Guerriero – sono stati effettuati gli accertamenti più moderni per individuare i responsabili dell’omicidio e comprendere a fondo la dinamica dell’accaduto. Sono state effettuate decine di perquisizioni”.