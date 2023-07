Migranti: Filini (Fdi), ‘è Schlein la vera antieuropeista’

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni di Elly Schlein contro il memorandum Ue-Tunisia per la gestione e il controllo delle frontiere mettono in luce tutto il disagio della sinistra di fronte al capolavoro politico e diplomatico di Giorgia Meloni. Ormai sono disposti a tutto pur di non riconoscere i risultati che sta portando a casa questo governo, anche ad andare esplicitamente contro la Ue: è innegabile che ormai è Elly Schlein la vera antieuropeista”. Così Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia. “Una Ue che decide di difendere i propri confini cooperando attivamente con gli Stati africani è una Ue che non piace alla sinistra globalista, e subito si tira in ballo il rischio democratico e il mancato rispetto dei diritti umani. Elly Schlein oggi ha dimostrato a tutti che la sinistra è arrivata ormai alla frutta”, conclude Filini.