Fisco: Donzelli (Fdi), ‘realizziamo pace tra contribuente e Stato’

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Realizziamo pace tra contribuente e stato. Prima con la legge di bilancio con cui abbiamo permesso di dilazionare i pagamenti a chi non era riuscito in buona fede a pagare le tasse”. Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, commenta a In Onda, su La7, le dichiarazioni di Matteo Salvini sulla pace fiscale.

Il vicepresidente del Copasir, poi, sottolinea che sia la frase di Giorgia Meloni che aveva definito il fisco ‘pizzo di Stato’, sia quella del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che invece ha parlato dei cittadini italiani come ostaggi dell’Agenzia delle entrate, sono “dichiarazioni corrette, sia quelle di Salvini che quelle di Meloni”.