Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “L’Italia non resti in silenzio davanti all’ingiusta condanna di Patrick Zaki. Il governo si attivi subito: è il momento di far sentire con ancora più forza la nostra voce e di difendere i valori di democrazia e libertà in cui crediamo”. Lo dichiara la deputata del Partito Democratico Antonella Forattini.