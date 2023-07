Un vantaggio duplice, per i cittadini e per gli enti. Sono gli effetti della definizione agevolata, nuovo strumento di pace fiscale. Per i primi, c’è la possibilità di sanare le proprie posizioni debitorie senza pagare sanzioni e interessi, che di questi tempi magri, costituisce un importante beneficio per il contribuente che, appunto, in un periodo caratterizzato per tanti da difficoltà economiche, ha la possibilità di sanare le proprie posizioni debitorie nei confronti dell’ente locale. Ma, rappresenta, nel contempo, anche un vantaggio anche per le asfittiche casse dell’Ente Comune, visto che introiterà le somme più velocemente.

