Un’altra casella del settore acquisti è stata riempita. Il secondo volto nuovo del Benevento targato Carli e Andreoletti è Amedeo Benedetti, per il quale quella di ieri è stata giornata di firme: ha prima svolto le visite mediche e i test allo stadio ‘Vigorito’ e poi è ufficialmente partita la sua avventura in giallorosso, con il nero su bianco sul contratto che lo vincolerà al sodalizio di via Santa Colomba per le prossime due stagioni.

