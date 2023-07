Visite mediche e test atletici: il Benevento riparte, oggi atteso anche Benedetti

Primi passi per il nuovo Benevento targato Marcello Carli e Matteo Andreoletti. Si comincia, come di consueto, con visite mediche di idoneità e test atletici, a cui dovranno sottoporsi tutti i tesserati, compresi i componenti dello staff tecnico. Si andrà avanti per tre giorni tra esami, test aerobici e test di mobilità in palestra. Non è escluso però che la truppa giallorossa possa svolgere qualche seduta di allenamento in città, prima di partire per il ritiro di Roma.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia