Ue: Panza (Lega), ‘von der Leyen annuncia 45 mld per America Latina, ma dove li prendono?’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Apprendo oggi dagli annunci di Ursula von der Leyen dell’intenzione dell’Ue di investire 45 miliardi in America Latina. È senza dubbio un’ottima notizia, per l’America Latina ovviamente. Ci piacerebbe sapere dove la Commissione europea intenda prendere questo denaro per costruire tra le altre cose una linea metropolitana in Colombia o garantire l’accesso universale all’energia a Panama, naturalmente oltre che dalle tasche dei contribuenti italiani ed europei. Sono certo che siano tutte opere meritorie, che sicuramente vanno sostenute, ma dal momento che in più di un’occasione ci siamo scontrati con carenze di fondi per i territori, è legittimo chiedersi se queste siano le priorità, per l’Ue: davvero non c’è nessun paese o nessuna regione in Europa che necessiti più urgentemente di quelle risorse, frutto dei nostri soldi?”. Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, componente della commissione per lo Sviluppo regionale.