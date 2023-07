Taiwan: Taipei, ‘record navi da guerra cinesi nelle acque attorno l’isola’

Taipei, 17 lug. (Adnkronos) – Un record di 16 navi da guerra cinesi in 24 ore sono state avvistate nelle acque intorno a Taiwan. Lo ha riferito il ministero della Difesa dell’isola – scrive la Cnn – in quello che secondo gli analisti è l’ultimo segno di una campagna di intimidazione di Pechino contro Taipei. La Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione, nelle 24 ore che si sono concluse sabato alle 6 del mattino, ha condotto esercitazioni che hanno visto decine di aerei da guerra cinesi sorvolare la linea mediana dello Stretto di Taiwan e nelle regioni chiave della difesa aerea dell’isola.

“È uno sforzo militare in crescita”, ha detto alla Cnn Carl Schuster, un analista con sede alle Hawaii ed ex direttore delle operazioni presso il Joint Intelligence Center del Comando del Pacifico degli Stati Uniti.